Armando González llega a la última jornada del Apertura 2025 en plena pelea por el liderato de goleo, con 11 anotaciones que lo tienen empatado con Paulinho (Toluca) y Joao Pedro (Atlético San Luis). Con solo un partido por disputar, será la Jornada 17 la que defina quién se queda con el título de máximo anotador del torneo.

Chivas y La Hormiga enfrentarán un reto importante ante Monterrey, pero en el entorno rojiblanco hay plena confianza en que el delantero mexicano pueda mantener su ritmo y quedarse con el liderato de goleo. De manera curiosa, el América, máximo rival del Guadalajara, y los Tigres podrían terminar ayudándolo indirectamente a cumplir este objetivo.

Tigres y América presumen las dos mejores defensas del torneo, con solo 15 y 16 goles recibidos, respectivamente, y serán los rivales de Atlético San Luis y Toluca en esta última fecha. Esto significa que tanto Paulinho como Joao Pedro podrían tener muy pocas oportunidades de marcar, dándole una ventaja clave a Armando González en la lucha por el título de goleo.

Por el contrario, Monterrey ha mostrado debilidades defensivas a lo largo del torneo, permitiendo 25 anotaciones pese a su poder ofensivo. Esa fragilidad en el fondo podría ser aprovechada por González, quien llega en gran momento y tiene serias posibilidades de consagrarse como campeón de goleo en la Jornada 17, un logro enorme para su corta pero prometedora carrera.

Armando González podría ser llamado a Selección Mexicana gracias a su liderato de goleo

Además, un título de goleo colocaría a Armando González directamente en la mira de Javier Aguirre para la Selección Mexicana. El joven delantero ya expresó su deseo de ganarse un lugar rumbo al próximo Mundial, donde sueña con aprender y competir de tú a tú con referentes como Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Sin duda, un cierre de torneo ideal podría abrirle las puertas al Tri.