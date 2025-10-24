Armando González está teniendo un Apertura 2025 lleno de éxitos personales y con Chivas. A pesar de no haber podido anotar contra el Quéretaro, La Hormiga sigue siendo el delantero mexicano con más goles en el torneo, lo que hace que sin duda llame la atención de periodistas y expertos que le ven posibilidades serias de llegar al Mundial de 2026 aunque sea como suplente.

Si bien el propio Gabriel Milito ha hablado públicamente al respecto y ha pedido calma con respecto al futuro del joven delantero, las posiblidades de ser convocado a Selección Mexicana, al Mundial y de irse a Europa en el futuro son reales, y el propio Armando González lo sabe, razón por la cual sabe que debe dar lo mejor con Chivas, pero especialmente confiar en sí mismo.

En entrevista para Claro Sports, La Hormiga declaró que se siente ilusionado y preparado para ser parte del Tri en el Mundial. Con los pies muy en la tierra, sabe que solo su trabajo en el día a día con el Rebaño Sagrado puede hacer que se gane ese llamado, y aunque respeta las jerarquías de Raúl Jiménez y Santi Giménez, sabe que él mismo tiene condiciones para ser llamado.

“Todos soñamos con jugar un Mundial. Yo me siento preparado, pero primero tengo que hacer las cosas aquí en mi Club. […] Sí me visualizo en el Mundial, creo que soy capaz. Santi y Raúl juegan en las mejores Ligas, los respeto, pero sé lo que puedo aportar al equipo“.

Con Chivas al momento en posiciones de Play-In, y con posibilidades serias de acceder a Liguilla directa, aún queda mucho torneo para que Armando González pueda demostrar su talento y ser convocado a uno de los compromisos de preparación de la Selección. Por lo tanto, queda en él seguir brillando con Chivas y en Javier Aguirre considerarlo, pero claro que se puede soñar con ver a nuestro delantero en el Mundial.

El mal partido ante Querétaro fue una llamada de atención para Armando González

Durante el partido contra Querétaro, Armando González dio uno de los peores partidos de su corta carrera. Todos los jugadores tienen malos días y este fue uno para él, pero fue una llamada de atención para no confiarse y seguir mejorando como delantero, pues aunque ya es un jugador muy completo, su disciplina y talento dejan ver que aún puede crecer mucho.