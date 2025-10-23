Armando González está viviendo su primer gran torneo con Chivas. Aunque debutó en el Clausura 2024, ha sido en este Apertura 2025 cuando ha mostrado su mejor versión. En 14 partidos disputados, el joven delantero suma siete goles, lo que lo convierte en el atacante mexicano con más anotaciones en el torneo hasta el momento.

Armando González empezó a destacar en el Chivas vs Mazatlán de hace un año.

Su gran rendimiento ha hecho que aficionados y medios comiencen a hablar de una posible convocatoria al Mundial e incluso de un futuro en Europa. Sin embargo, el duelo de anoche ante Querétaro dejó claro que aún tiene aspectos importantes por mejorar si quiere llegar a ese nivel.

Durante el partido, González tuvo tres oportunidades claras de gol —dos de ellas muy evidentes— que no logró concretar y que pudieron significar el empate para el Rebaño Sagrado. Estas fallas representan una llamada de atención para que el joven delantero siga trabajando en su definición antes de pensar en retos mayores como el Mundial o el futbol europeo.

Aun así, con apenas 22 años, Armando se ha ganado el reconocimiento por su disciplina, humildad y disposición para aprender de los jugadores más experimentados del plantel. Todo apunta a que su techo es muy alto y que, si mantiene el enfoque, podrá brillar todavía más en el corto plazo.

Armando González está en riesgo de perderse el Clásico Tapatío por lesión

Por ahora, queda por ver si podrá disputar el Clásico Tapatío del próximo sábado, ya que Gabriel Milito confirmó que lo sustituyó ante Querétaro por una sobrecarga muscular. El cuerpo técnico decidió no arriesgarlo, pensando tanto en los últimos partidos de la fase regular como en una eventual Liguilla.