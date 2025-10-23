El Chivas vs Atlas del próximo sábado promete ser uno de los partidos más intensos de la Jornada 15 del Apertura 2025, no solo por la histórica rivalidad entre ambos equipos, sino también por lo que hay en juego: mantener vivas las aspiraciones de acceder directo a la Liguilla para el Rebaño Sagrado, y buscar un boleto a Play-In para los Zorros..

Para encuentros de este calibre, la Comisión de Arbitraje de la Liga MX suele designar a árbitros con amplia experiencia, capaces de mantener el control sin cortar el ritmo del partido. Sin embargo, aunque el elegido para este Clásico cumple con esa característica, también es uno de los silbantes más polémicos del fútbol mexicano.

Se trata de Marco Antonio Ortiz, mejor conocido como el Gato, quien ha estado varias veces en el ojo del huracán por decisiones que, según la afición, han favorecido al América, el máximo rival de Chivas. Entre ellas se recuerda un penalti muy cuestionado en una final de Liga MX, que marcó su reputación dentro del arbitraje nacional.

Ante Atlas, su historial tampoco pasa desapercibido. En el Atlas vs América del Apertura 2025, Ortiz marcó dos penales a favor de las Águilas, lo que encendió nuevamente la polémica por presuntos favoritismos hacia el club capitalino.

La Comisión de Arbitraje ha tenido que salir a aclarar las polémicas decisiones de Marcio Antonio Ortiz

A pesar de ello, desde la Comisión de Arbitraje aseguran que Marco Antonio Ortiz ha mostrado un buen desempeño en su labor como juez central, aunque lo cierto es que desde aquel partido ante Atlas no había vuelto a dirigir un encuentro de ninguno de los dos equipos, hasta ahora.