Las Chivas de Guadalajara no pudieron sumar su quinta victoria consecutiva en el Apertura 2025 de la Liga MX. En su visita a Querétaro, un rival que a priori parecía accesible, el Rebaño Sagrado perdió por 1-0 ante los Gallos Blancos por la Jornada 14 y de momento sigue fuera de los puestos de clasificación a Liguilla directa.

Lo próximo para el Guadalajara será nada menos que enfrentar al Atlas en una nueva edición del Clásico Tapatío, a disputarse en el Estadio Akron. El conjunto rojiblanco necesita un buen cierre de fase regular para evitar el Play-In y meterse directo en la Fiesta Grande.

El análisis de Gabriel Milito tras la derrota

En conferencia de prensa, el estratega rojiblanco, Gabriel Milito, analizó el trámite contra los Gallos Blancos. Aunque se lamentó por el gol tempranero sufrido, opinó: “El equipo a través del juego generó mucho peligro en el primer tiempo, fuimos dominadores, y merecíamos irnos al descanso tal vez empatarlo o haber marcado un gol o más. El segundo tiempo fue un poco más complejo generar peligro y nos achicaron mucho los espacios. Quisimos, lo buscamos y no con la misma claridad del primer tiempo”.

La salida de la Hormiga González

Esta vez no fue la noche para el goleador de Chivas, Armando González, quien falló una chance clara y además fue reemplazado en el entretiempo, dejándole su lugar a Teun Wilke. “Tuvo que salir por una sobrecarga muscular en el aductor. Hablamos con él y era asumir riesgo porque estaba bastante tocado y por eso tuvimos que sustituirlo”, dijo Milito en conferencia de prensa. ¿Llegará al Clásico Tapatío?

Bryan González, también con molestias

Otro elemento que está en duda para el choque ante Atlas es Bryan González. El Cotorro, quien ha jugado todos los partidos desde que llegó al Guadalajara, también tuvo que salir con un problema muscular. Su lugar fue ocupado por Hugo Camberos, mientras que otra alternativa sería la de Miguel Gómez, quien ya ha sido utilizado en esa posición.

Richard Ledezma se pierde el Clásico Tapatío

La baja que sí está confirmada para Chivas es la de Richard Ledezma. El exfutbolista del PSV fue expulsado sobre los minutos finales del juego ante Querétaro por doble amarilla. De esta manera, se perderá el encuentro del domingo ante Atlas. Miguel Gómez y José Castillo son los candidatos a reemplazarlo.