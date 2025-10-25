Cuando se publican los calendarios de cada torneo de la Liga MX, una de las primeras cosas que busca la afición rojiblanca es en qué jornada se disputa el Clásico Tapatío. Ese día será hoy, 25 de octubre, cuando las Chivas de Guadalajara reciban al Atlas por la Jornada 15 del Apertura 2025.

El Rebaño Sagrado viene de sufrir un tropiezo en su visita a Querétaro, por lo que ahora necesita recuperarse ante los grandes rivales, con el objetivo de alcanzar los puestos de Liguilla directa. En la previa al Clásico que tendrá lugar en el Estadio Akron, desde ambos lados han agregado picante a la rivalidad.

Aldo Rocha empezó: el capitán de Atlas y su provocación para Chivas

En conferencia de prensa previa al encuentro, Aldo Rocha recordó sus celebraciones en el Akron y lanzó un recado para la afición rojiblanca: “Algo en especial no, porque después se pueden traumar, entonces mejor así lo dejamos”, dijo el mediocampista cuando le preguntaron si tenía algún festejo preparado para el duelo de este sábado. El mensaje comenzó a levantar la temperatura del Clásico Tapatío.

Omar Govea le respondió a Aldo Rocha: “No aspiran a nada”

En Verde Valle, las declaraciones de Rocha no pasaron desapercibidas y uno de los que recogió el guante fue Omar Govea: “No aspiran a nada. Menos un proyecto así. Para él (Rocha) es el festejo, para nosotros es avanzar directo, es pensar en un campeonato. Él está pensando en un festejo, literalmente, nosotros estamos buscando algo más”, dijo el mediocampista sin guardarse nada.

Doblete de Luis Rey en el espectacular empate de Puebla vs. Juárez

El Club Deportivo Guadalajara tiene actualmente cedidos a varios jugadores que bien podrían competir por un lugar en la plantilla del primer equipo, pero a los que se decidió enviar cedidos para que tuvieran mayor rodaje. Uno de los casos es el de Luis Rey, quien este viernes marcó un doblete en el vibrante empate por 4-4 entre Juárez y Puebla. El defensor cedido en la Franja primero marcó un golazo de tiro libre y luego, puso el empate sobre la hora. ¿Tendrá su revancha en el Rebaño?

Los convocados de Chivas para enfrentar al Atlas

Sin las presencias de Chicharito Hernández y Alan Mozo, pero con el regreso de Alan Pulido, estos fueron los 22 convocados por Gabriel Milito para el Clásico Tapatío. Cabe recordar que Richard Ledezma fue expulsado ante Tijuana.