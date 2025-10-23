Chivas perdió ayer contra Querétaro en el partido correspondiente a la Jornada 14 del Apertura 2025, un duelo clave que pudo haber significado el salto a puestos de Liguilla directa. El Rebaño Sagrado dominó gran parte del encuentro, pero no logró reflejarlo en el marcador debido a errores propios… y también a una polémica decisión arbitral que los perjudicó claramente.

En un video que circula en redes, se aprecia cómo dos jugadores del Querétaro empujan a Luis Romo dentro del área en una disputa por el balón. La jugada fue muy evidente y, al menos, debió revisarse en el VAR como posible penal. Sin embargo, ni el árbitro central ni los encargados del videoarbitraje consideraron necesario detener el juego para revisarla.

Si bien esto no justifica el bajo rendimiento de Chivas en el último tercio de la cancha, la jugada terminó afectando directamente el rumbo del partido. Además, volvió a generar molestia entre la afición por la falta de criterios consistentes, ya que en el duelo del martes entre América y Puebla una acción mucho más leve sí fue sancionada como penal.

Pese a la molestia, en Chivas ya dieron vuelta a la página y están enfocados en su siguiente compromiso: el Clásico Tapatío ante Atlas. En el Rebaño Sagrado buscan “no quién se las hizo, sino quién se las pague”, sabiendo que el cierre del torneo no permite más tropiezos.

Gabriel Milito mandó una advertencia para los tres partidos que restan del Apertura 2025

Por su parte, Gabriel Milito salió visiblemente molesto tras la derrota y dejó claro que los tres partidos que restan —ante Atlas, Pachuca y Monterrey— se jugarán como si fueran finales. El técnico argentino sabe que, si quieren asegurar su lugar en la Liguilla directa, Chivas deberá mostrar su mejor versión.