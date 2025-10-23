En el día de hoy dieron a conocer que Eduardo La Chofis López se queda sin club luego de que Pachuca haya anunciado su salida. A falta de dos meses para que abra el mercado de pases dan a conocer que el motivo de su salida se debe a que el exjugador del Guadalajara tendría una oferta para llegar al balompié de Arabia Saudita.

A lo largo de toda su carrera, el futbolista formado en Verde Valle se ha caracterizado por tener un gran talento, pero no terminar de tener la disciplina necesaria para esta actividad. Su regreso al Rebaño Sagrado es recordado no solo por no haber funcionado, sino más bien por su peso para competir.

Esta tarde Pachuca dio a conocer que Eduardo López dejaba de ser futbolista luego de que hayan llegado a un acuerdo, por lo que comenzó a especularse con los motivos de esta llamativa decisión del conjunto hidalguense. José María Garrido dio a conocer que fuente de los Tuzos le comentaron que decidió salir porque tendría oferta del futbol de medio oriente.

La Chofis López dejó de pertenecer a Pachuca. (Foto: IMAGO7)

“Me dejaron en claro que no hubo alguna bronca con el Jimmy Lozano, nada que ver con alguna bronca con la Familia Martínez, nada que ver con alguna bronca con algún directivo. La Chofis López tiene una oferta para ir a jugar a la Saudi Pro League y se está analizando. Si se está dando de baja es porque existen posibilidades de irse al balompié de medio oriente”, expresó Chema en Futbol con Cerebro.

Los números Eduardo Lópéz en Chivas y Pachuca

En el Guadalajara, la Chofis se destacó por jugar 192 partidos, anotó 24 goles y dio 12 asistencias en poco más de diez mil minutos de juego. Por otro lado, en Pachuca llegó a jugador en el primer equipo 72 partidos y anotó 39 goles en 5654 minutos de juego.