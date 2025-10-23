Mientras Chivas se recupera de la derrota ante Querétaro, la directiva del Guadalajara ya empieza a definir la lista de bajas que tendrá el equipo para el Clausura 2026. Según lo informado por Jesús Bernal, el Rebaño Sagrado tiene pensado prestar a Teun Wilke debido a que no está teniendo minuto y no es del agrado de Gabriel Milito.

No hay dudas de que el conjunto rojiblanco tiene serios problemas al momento de anotar debido a que siempre han quedado a deber los diferentes delanteros que han llegado o surgido. La excepción en este campeonato es sin duda Armando González debido a que es el goleador del equipo con siete tantos.

Ayer por la noche Chivas perdió frente a Querétaro y la Hormiga no estuvo tan afinada como se hubiera esperado. En el segundo tiempo Teun Wilke ingresó y no pudo marcar la diferencia como lo venía haciendo su compañero. Tras lo sucedido ante los Gallos, Jesús Bernal reveló que el atacante con pasado en el futbol de Europa sería prestado.

Teun Wilke saldría de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Poco a poco van delineando lo que podría ser el próximo torneo en cuanto a fichajes, altas y bajas. Y una de las intenciones que tiene el Guadalajara es el hecho de ceder a Terun Wilke. Así como ocurrió con Ricardo Marín, que lo mandaron a Puebla durante este año y muy probablemente regrese a final del torneo. Quieren hacer algo similar con Teun. Enviarlo a un equipo un año a que tome minutos, que tenga juego y luego saber si pudiera regresar al equipo de las Chivas”, reveló el periodista de ESPN.

Y agregó: “Están Armando la Hormiga González, Alan Pulido y va a regresar Ricardo Marín. Ya está ahí Santi Sandoval que incluso juega como centro delantero, el Piojo Alvarado, no le ven caso estar encartados en esa zona cuando pueden ceder a una de sus promesas. Encima de todo no es del agrado del Milito, apenas jugó ayer un rato”. Cabe destacar que la directiva de Chivas ya sabe que Gilberto Sepúlveda no sería tenido en cuenta para el próximo torneo.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Apertura 2025?

Tras la derrota contra Querétaro, Chivas se alista de la mejor manera para jugar contra Atlas por la jornada 15 del Apertura 2025. El juego comenzará a las 19:00 del Centro de México y podrá seguirse por Amazon Prime.