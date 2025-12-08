En los últimos minutos del duelo entre Tigres y Cruz Azul de este sábado, Jesús Orozco Chiquete sufrió una aparatosa lesión en el tobillo que encendió las alarmas en la Selección Mexicana. El canterano de Chivas tuvo que salir del estadio en ambulancia y, a falta del parte médico oficial de la Máquina, existe la posibilidad de que sea una baja de varios meses, lo que pondría en riesgo su participación en el Mundial 2026.

Chiquete fue titular en el amistoso contra Paraguay de la más reciente Fecha FIFA, una señal clara de que Javier Aguirre lo considera dentro de su proyecto mundialista. Sin embargo, si su recuperación no llega a tiempo, la alternativa podría estar en un defensa de Chivas con características y métricas muy similares a las del hoy jugador de Cruz Azul.

Se trata de Diego Campillo, quien también sufrió una lesión este torneo, pero estaría listo para regresar a inicios de febrero. Tanto Campillo como Chiquete destacan por su construcción de juego, pues son de los defensas con más conducciones de balón y mayor porcentaje de pases progresivos en toda la Liga MX. Por ello, Campillo podría ser una opción real para Javier Aguirre si decide reemplazar perfil por perfil.

En cuanto a diferencias, Chiquete posee un perfil más defensivo: tiene mejores números en duelos defensivos y duelos aéreos. Campillo, por su parte, es uno de los defensas que mejor rompe líneas con pases frontales, logrando que el balón avance de área a área en cuestión de segundos y dejando mal parados a los rivales. Dos perfiles distintos, pero complementarios, según lo que necesite el Tri.

Diego Campillo no podrá ser considerado para los partidos de la Selección Mexicana de enero

Faltan solo seis meses para el Mundial, y lamentablemente Campillo se perderá el llamado de enero a la Selección Mexicana, una gran oportunidad al tratarse de una Fecha FIFA en la que solo pueden asistir jugadores de la Liga MX. Por lo tanto, lo que suceda en el Clausura 2026 será decisivo para determinar si alguno de los dos defensas rojiblancos logra quedarse con un lugar rumbo a la Copa del Mundo.