La renovación del plantel de Chivas para el Clausura 2026 ha generado expectativas en toda la afición: con salidas importantes como la de Chicharito Hernández y con interrogantes sobre el futuro de algunos atacantes, la ofensiva rojiblanca necesita hombres comprometidos que luchen por un lugar. En ese contexto, parecían primar los nombres de nuevos refuerzos o jóvenes con proyección, pero también el regreso de jugadores ya conocidos, con ganas de revancha.

Y en ese marco aparece Ricardo Marín. Aunque su retorno aún no se hizo oficial en todos los sentidos, el delantero ya empezó a entrenar por su cuenta: días antes siquiera de presentarse a los trabajos formales de Chivas, y mientras disfruta del descanso post-temporada, compartió un video en redes sociales entrenándose por su cuenta junto a un preparador físico.

Este gesto sin dudas es interpretado como una declaración de intenciones de Ricardo Marín, quien demuestra su voluntad de pelear por un puesto con el Rebaño, donde quiere tener su revancha. Incluso, la actitud también puede ser bien vista para la afición, que nota en el jugador un compromiso y hambre de revancha.

¿Chivas cambia de planes con Ricardo Marín?

No obstante, y aunque su actitud resulta positiva, no todo está definido. En las últimas horas, circula una versión de que el retorno de Ricardo Marín podría no concretarse, por lo que el jugador deberá reportar a pruebas médicas y físicas para luego tener que convencer a Gabriel Milito de su continuidad en el Rebaño.

Los números de Ricardo Marín en Puebla

Durante el año que participó con el Puebla, Ricardo Marín participó de un total de 27 partidos, de los cuales fue sido titular en 20, sumando 1841 minutos, sumando ocho goles en su estadía con la Franja.