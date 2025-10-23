Uno de los máximos referentes que ha tenido Chivas en este siglo XXI es sin duda Oswaldo Sánchez, no solamente por el campeonato del Apertura 2006, sino por sus constantes brillantes actuaciones que le hicieron ganarse el cariño de millones de aficionados rojiblancos.

Sin embargo, el legendario exportero del Guadalajara analizó el presente que vive la institución tapatía, en donde dijo cuál es la principal debilidad del chiverío de Gabriel Milito y es la falta de contundencia frente a la portería rival, en donde considera que en caso de que se corrija eso, la afición estará más contenta con los resultados.

“Juegan bien. No tienen los resultados que la gente quiere, porque a veces fallan por debajo del arco, pero tienen mucha llegada, tienen fluidez y a mi me gusta la propuesta. Ayer perdieron, pero vienen haciendo bien las cosas”, declaró en un evento organizado por el Gran Premio de México del próximo fin de semana.

Durante el partido entre el Guadalajara y Querétaro, el chiverío generó múltiples jugadas de peligro, en donde no pudo ser capaz de capitalizar ninguna de las ocasiones que tuvo frente a la portería de Gallos Blancos, motivo por el que se quedó con las manos vacías en su visita al Estadio Corregidora.

¿Cómo van las Chivas de Gabriel Milito en el Apertura 2025?

El Guadalajara dejó escapar la posibilidad ideal para meterse entre los primeros seis lugares del Apertura 2025, por lo que se quedó estancado en el octavo lugar con 20 puntos, por lo que requieren de un triunfo y una combinación de resultados para poder mantener encendida la posibilidad de avanzar sin pasar por el Play-In.