Alexis Vega se acaba de coronar bicampeón de la Liga MX con el Toluca, confirmando uno de los mejores momentos de su carrera y dejando claro que no olvida su pasado rojiblanco, al dedicarle el título al Guadalajara tras vencer a Tigres. Sin embargo, mientras los festejos del conjunto escarlata continúan, uno de estos momentos de celebración colocó al delantero mexicano en el centro de la polémica en redes sociales.

En un video que circula ampliamente en redes sociales, grabado durante el desfile del Toluca con su afición, se observa a Alexis Vega sacar un fajo de billetes de su bolsa y lanzarlo a la gente que seguía el camión del equipo. Aunque para algunos aficionados la escena resultó graciosa, la mayoría reprobó la actitud del jugador, señalando que la forma en la que avienta el dinero resulta humillante para quienes se apresuran a recogerlo.

La polémica no es nueva en la carrera de Vega, ya que los excesos han sido un tema recurrente a lo largo de su trayectoria. Sin llegar a este nivel de controversia, durante su etapa en Chivas fue criticado en varias ocasiones por su estilo de vida, desde su forma extravagante de vestir hasta detalles como el famoso árbol de Navidad que colocó en su casa, donde presumía abiertamente sus lujos.

Ahora, en lo estrictamente deportivo, a Alexis Vega solo le queda enfocarse en recuperarse por completo de la lesión de rodilla que tantos problemas le ha generado en los últimos años. El objetivo es llegar al 100% al Mundial de 2026, torneo en el que Javier Aguirre lo tiene considerado como una de las piezas clave del ataque de la Selección Mexicana.

Alexis Vega y el Toluca serán la gran prueba de Chivas en la Jornada 8

Por lo pronto, Alexis Vega y el Toluca se enfrentarán a Chivas en la Jornada 8 del Clausura 2026, en la cancha del Nemesio Diez. Será uno de los partidos más exigentes para el Guadalajara en el torneo y una prueba de alto nivel para medir hasta dónde puede llegar el proyecto de Gabriel Milito, ya con el equipo en ritmo y con todos sus refuerzos disponibles.