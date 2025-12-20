El Club Deportivos Guadalajara continúa preparándose con todo en Isla Navidad, Colima para el Torneo Clausura 2026. Para dicha pretemporada, Gabriel Milito consideró a 31 futbolistas, entre ellos Gilberto Sepúlveda.
No obstante, el defensor mexicano no tiene nada contenta a la afición rojiblanca debido a su bajo rendimiento futbolístico en el último año, por lo que en redes sociales no se cansan de pedir su salida y que en su lugar se quede Alan Mozo, quien no entró en planes del estratega argentino.
Si bien, el “Tiba” está haciendo pretemporada con Chivas, todavía puede salir, pues la directiva, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, está abierta a escuchar ofertar por sus servicios.
Hace unos días se mencionó a Tigres como uno de los equipos interesados; sin embargo, en Verde Valle siguen sin recibir ninguna propuesta, así que Gilberto Sepúlveda continúa entrenando con normalidad de cara a la siguiente campaña del máximo circuito del balompié azteca.
¿Cuál es el valor de Gilberto Sepúlveda en Chivas?
De acuerdo con información del sitio especializado Transfermarkt, el valor actual de Gilberto Sepúlveda es de alrededor de 3 millones de euros, equivalente a poco más de 63 millones de pesos mexicanos, al tipo de cambio actual, por lo que esto Chivas podría pedir por sus servicios.
¿Cuándo Chivas jugará su primer partido de pretemporada rumbo al Clausura 2026?
El próximo domingo 28 de diciembre, Chivas sostendrá su primer partido amistoso de pretemporada de cara al Torneo Clausura 2026. Irapuato será su rival y dicho encuentro se celebrará en la cancha del Estadio Sergio León Chávez de Irapuato, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.