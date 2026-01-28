Chivas no para de dar de qué hablar en el inicio del Clausura 2026 de la Liga MX luego de ganar los primeros tres partidos. Uno de los grandes artífices de este momento es Gabriel Milito y quien reconoció su gran momento fue Christian Martinoli al confirmar que encontró una fórmula de éxito en uno de los equipos más grandes de México. Sin dudas un análisis que pocos a nivel nacional queiren aceptar.

“Conmigo las caritas no van”, expresó el técnico argentino con una mirada con la que se comía a referentes de un vestidor que estaba roto. Bajo la premisa de disciplina y trabajo comenzó a construir un equipo que cerró de la mejor manera el Apertura 2025 y que hoy da resultados tras superar a Pachuca, FC Juárez y Querétaro.

Tras este brutal inicio en el Clausura 2026, Chivas no para de dar de qué hablar porque encontró su sistema de juego y jugadores idóneos para llevarlo adelante. Quien considera que el entrenador argentino marcó la diferencia con el Guadalajara es Christian Martinoli al confirmar con Farsantes con Gloria que encontró una fórmula de éxito en el Rebaño Sagrado.

Christian Martinoli habló del inicio de Chivas. (Foto: Caputura / YOUTUBE)

“Creo que ya encontró la fórmula perfecta Milito. La fórmula perfecta para lo que es Guadalajara. Ya sabe incorporar juveniles para la parte complementaria, manejar resultados, tener mucha dinámica, jugar en profundidad, buscar, por ejemplo, a Hormigol. Tener a un Romo que te funciona muy bien como central. Ahora que está inspirado porque Romo parecía desganado cuando llegó a Guadalajara por su traspaso. Ahora se ve en una posición empoderado”, expresó.

Y agregó: “Tienes un buen portero de selección y tienes Alvarado que es un distinto, que hace diferencia con Chivas. Tienes, por ejemplo, a Bryan González que tiene una ida y vuelta muy interesante y están viendo si este muchacho Brian Gutiérrez, que lo acaban de traer. si puede ser el dos de pecho en el medio campo. Es decir, una seguidilla de juegos consecutivos con un buen desarrollo futbolístico. En términos generales me parece que Chivas es un equipo bastante regular en su desempeño no le ves altibajos muy marcados”.

¿A qué hora se juega Atlético de San Luis vs. Chivas?

El partido entre Chivas y Atlético de San Luis por la jornada 4 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Alfonso Lastra iniciará a las 17:00 del Centro de México y será transmitido solamente por ESPN. Cabe destacar que en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el Guadalajara frente a los Potosinos.