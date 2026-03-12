Chivas está registrando un Clausura 2026 brillante de la mano de Gabriel Milito, peleando palmo a palmo por el liderato pese a tener un partido pendiente contra el Club León, por lo que el defensor rojiblanco, Diego Campillo reveló el plan que se orquestó dentro del Rebaño para este semestre.

El Guadalajara tiene una marca importante en el torneo local con siete triunfos y dos derrotas en nueve partidos disputados en la Liga MX, por lo que se estaría acercando al objetivo de calificar a la Liguilla; sin embargo, esa no fue la única exigencia del entrenador rojiblanco.

Aunque el semestre anterior tuvieron dificultades al principio del semestre, los tapatíos se metieron de forma directa a la Liguilla en la sexta posición, por lo que el objetivo de este torneo es calificar entre los primeros cuatro lugares según reveló el zaguero del chiverío.

“No es casualidad, es trabajo, es disciplina y la mentalidad que nos ha puesto el profe. Es algo que se habló desde antes de que empezara el torneo, que queríamos meternos en el top 4 al final del torneo.

“La mentalidad ganadora. Nos puso esa semilla desde el principio. A lo mejor costó un poco al principio, porque no estábamos acostumbrados a que llegue un entrenador y te quiera meter una idea. Batalló, pero no se rindió y ahorita está dando los frutos.

“Todo empieza desde lo que nos transmite emocionalmente, salimos todos los partidos a querer ganar, salimos motivados, salimos con hambre y esos es lo que ha cambiado“, explicó el defensor en entrevista con Telemundo.

¿Chivas está preparado para las bajas por el Mundial de cara a la Liguilla?

“Sí, cien por ciento. Estamos preparados para que se vaya el que sea y seguir con la misma identidad, con el mismo estilo de juego y con la misma hambre. Lo demostramos y me tocó en el Clásico, yo venía de no jugar y creo que lo hice bien.

“Han tocado varias ausencias y el que lo suple, trabaja bien y ahí se refleja la mentalidad que nos ha transmitido Gaby de que tenemos que estar todos listos, no sabes cuándo te va a tocar. Los que están en la banca, tienen la capacidad para entrar y que no se note la ausencia”, concluyó el zaguero rojiblanco.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.