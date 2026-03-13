Mañana Tapatío volverá a tener acción en la Liga de Expansión MX cuando enfrente a Alebrijes por la jornada 10 del Clausura 2026. De cara al partido de mañana repasamos cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el duelo de los Cabritos.

El equipo de Pepe Meléndez es uno de los grandes protagonistas en la segunda división del balompié mexicano. Especialmente porque se ubica en cuarta posición en la tabla general de posiciones con 14 unidades.

Sin embargo, la semana pasada no pudo contra uno de Cancún debido a que perdió por 2-1 en el Estadio Tepatitlán. Mañana enfrentará a un Alebrijes que viene de perder por 6-2 ante Irapuato y se ubica décimo con nueve unidades.

¿Cuándo y dónde juegan Tapatío ante Alebrijes por el Clausura 2026?

El juego entre Tapatío y Alebrijes se jugará mañana viernes 13 marzo en el Estadio Instituto Tecnológico de Oaxaca. El partido está pactado para que se juegue desde las 17:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Alebrijes vs. Tapatío?

El partido entre Alebrijes y Tapatío por la jornada 10 del Clausura 2026 se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO por ESPN y Disney+. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con el conjunto rojiblanco.