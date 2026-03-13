Chivas se caracteriza no solo por hablar de buen futbol de sus jugadores sino que también por lo que sucede con ellos dentro como fuera de la cancha. En esta ocasión Santiago Sandoval es salpicado por problemas extracancha debido a que lo estarían acusando por temas de apuestas.

El mediocampista del Guadalajara fue una de las grandes bocanadas de aire fresco que decidió poner en el once titular Gabriel Milito. El futbolista formado en las fuerzas básicas de Verde Valle reemplazó de la mejor manera a Roberto Alvarado en gran parte del Apertura 2025 y fue titular indiscutido.

Tras lo sucedido en la segunda parte del año, el técnico argentino decidió mantenerlo dentro del primer equipo motivo por el cual mucho se interesaron sobre su relación con su padre, Luis el Negro Sandoval. Sin embargo, diversos reportes señalan que Santiago Sandoval no quiere tener relación con el exjugador de Chivas y América debido a que lo abandonó.

Hermano de Santiago Sandoval fue separado de Atlético Morelia. (Foto: IMAGO7)

Hoy las luces que enfocan a Santiago son la de un gran momento en Chivas, pero las polémicas relacionadas a su familia lo siguen salpicando. En esta ocasión sería porque a su hermano, Luis Sandoval, lo separaron de Atlético Morelia por temas de apuestas junto a Uziel García, Brayton Vázquez y Diego Gallegos, según lo informado por Excelsior.

El pasado de Luis Sandova, padre de Santiago

En su carrera deportiva Luis Sandoval se destacó por ser un jugador polémico porque vistió la playera de Chivas, América y Atlas. A su vez, fuera de los campos de juegos siempre estuvo vinculado se destacó por ser indisciplinado por su gusto por las fiestas. A su vez, tuvo problemas con adicciones y fue acusado por estafas en Estados Unidos.