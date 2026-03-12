Chivas se prepara para enfrentar a Santos Laguna por la jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX en el Estadio Akron. En medio de este contexto, para el Mundial 2026 quedan menos de 91 días para el debut de la Selección Mexicana ante Sudáfrica y ante la lesión de César Montes se le puede abrir la puerta a Daniel Aguirre.

No hay dudas de que el equipo de Gabriel Milito no ha parado de dar de qué hablar debido a que con poco hace enormes partidos. Son varios los jugadores que el técnico argentino consolidó y rescató, mientras Fernando Gago, Arturo Ortega, Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza los hacían esperar en el banco de suplentes.

En medio de este contexto en el que Chivas no para de dar de qué hablar en la Liga MX porque su nivel es bueno y partido a partido se convierte en candidato a pelear por el campeonato. Por este gran momento Javier Aguirre voltea a ver al Rebaño Sagrado porque no al no encontrarle solución a su equipo necesita tener gran parte de las piezas que en conjunto marcan la diferencia.

Daniel Aguirre es un futbolista clave en Chivas. (Foto: IMAGO7)

Uno de los jugadores a los que se abrió una oportunidad para ser tenido en cuenta por el Vasco Aguirre tras la lesión de César Montes es Daniel Aguirre. “El tema del Cachorro Montes que se está contemplando por un tema de lesión. ¿Será que se le abre una puerta a Dani Aguirre? Dani Aguirre ha hecho muy bien las cosas, un destacado desempeño y que definitivamente ¿Puede estar? Puede ser. El propio Campillo”, analizó José María Garrido en Futbol con Cerebro.

¿Cuánto pagó Chivas por Daniel Aguirre?

Para que Chivas se quede con el fichaje de Daniel Aguirre se tuvo que pagar 250 mil dólares. Cabe destacar que llegó para el Apertura 2024 y recién tuvo su debut en la Liga MX en el Apertura 2025 como stopper con Gabriel Milito.