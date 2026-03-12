Chivas está viviendo uno de los mejores momentos de los años recientes gracias al brillante trabajo que está realizando Gabriel Milito al frente de la escuadra rojiblanca, en donde muchos jugadores están demostrando un gran nivel que inclusive ha sido reconocido en gran parte del Clausura 2026.

La Liga MX suele reconocer públicamente a los jugadores que considera más destacados de cada jornada, armando un 11 ideal entre todos los clubes del futbol mexicano, en donde un elemento del Guadalajara ha aparecido en varias ocasiones.

Daniel Aguirre ha jugado en los 9 partidos que ha disputado el Rebaño en este semestre, en donde en cada partido ha demostrado un gran nivel, por lo que ha aparecido en cuatro ocasiones en el 11 ideal del balompié nacional, una cifra que solamente él puede presumir.

Hay que recordar que aunque los demás equipos ya tienen 10 partidos disputados, el chiverío tiene uno menos debido a que no pudo disputar el juego de la jornada 9 frente al Club León porque el Estadio Akron no estaba en condiciones de ser utilizado por el duelo de leyendas entre Real Madrid y Barcelona.

Daniel Aguirre se perderá el Chivas vs. Santos Laguna

El defensor del Guadalajara se perderá este compromiso contra los Guerreros debido a que ya acumuló cinco amonestaciones en el Clausura 2026, por lo que la Comisión Disciplinaria le otorgó un partido de suspensión.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos?

Guadalajara por fin regresará a la cancha del Estadio Akron para el duelo correspondiente a la jornada 11 del Clausura 2026 cuando reciba a Santos Laguna, duelo que se jugará el próximo sábado 14 de marzo en punto de las 17:07 horas, tiempo del centro de México.