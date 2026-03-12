El tiempo sigue su curso y la Copa del Mundo está cada vez más cerca, por lo que las dudas sobre quiénes serán los jugadores que Javier Aguirre convocará a la Selección Mexicana para esta competencia, en donde muchos futbolistas de Chivas están a la expectativa.

Durante los duelos de preparación que ha sostenido el Tricolor durante este 2026, el Guadalajara se ha convertido en la base del combinado nacional debido al gran nivel que presumen los tapatíos; sin embargo, habría elementos que se quedarán fuera de la lista final.

Es por eso que el comunicador de TV Azteca, David Medrano, confirmó que Richy Ledezma se quedará fuera de la convocatoria para los próximos compromisos antes del Mundial, para sorpresa de muchos aficionados, con lo que tendría un pie fuera de la lista final.

“No va, te lo firmo. No es que no me guste. ¿Te lo digo? No va a estar en la convocatoria contra Portugal y Bélgica. ¿Te digo quiénes son los laterales que van a estar? Julián Araujo y Jorge Sánchez”, explicó el comunicador en Los Protagonistas.

¿Cuáles son los próximos partidos de México antes del Mundial?

La Selección Mexicana está por ponerle fin a sus duelos de preparación antes de encarar la Copa del Mundo, en donde el siguiente rival será Portugal, duelo que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo y posteriormente, contra Bélgica, duelo que se disputará el 31 de marzo.