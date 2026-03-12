El cierre de registros en la MLS continúa acercándose, por lo que el futuro de Érick Gutiérrez sigue siendo un misterio, ya que Chivas no ha podido encontrarle acomodo en otro club, además de que hay rumores de que el propio jugador estaría buscando una nueva oportunidad en el Rebaño.

En las horas recientes se ha mencionado que el Guti habría solicitado a la gente del Guadalajara la posibilidad de reintegrarse al primer equipo; sin embargo, dentro de la cúpula del conjunto tapatío estaría tomada la decisión sobre el Guti.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, fue contundente al asegurar que en Chivas no tienen en mente el reincorporalo, ya que fue una decisión que se tomó en conjunto entre la directiva y el cuerpo técnico de Gabriel Milito.

“Guti sigue entrenando por separado en las instalaciones de Verde Valle (…) No hay manera de que vaya a regresar a Chivas, no hay manera de que Gabriel Milito le abra un espacio otra vez. Simple y sencillamente, no la hay.

“Fueron muy claros con él, le expusieron la situación, le mencionaron que no entraba en planes y sigue cobrando, pero sin oportunidad de jugar“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo es el cierre de registros en la MLS?

El mercado transferencias para la Liga de Estados Unidos se abrió el 26 de enero y cerrará de forma oficial para el jueves 26 de marzo, por lo que después de esa fecha, no se podrán realizar transferencias de jugadores con clubes de dicho país sino hasta el 13 de julio, cuando se abra nuevamente una ventana de fichajes.