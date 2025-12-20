Erick Gutiérrez es uno de los jugadores del Club Deportivo Guadalajara que no entró en planes de Gabriel Milito rumbo al Torneo Clausura 2026, por lo tanto, el mediocampista mexicano no se encuentra con el plantel realizando pretemporada en Isla Navidad, Colima.

La directiva de Chivas, encabezada por Amaury Vergara y Javier Mier, presidente y director deportivo, respectivamente, se encuentran buscándole equipo, pero para que esto resulte más fácil le han hecho una propuesta.

De acuerdo con información de Jesús Hernández, los altos mandos del Rebaño Sagrado le pidieron reducir sus pretensiones económicas para que sea del interés de un equipo del futbol mexicano en este mercado de fichajes.

Según la fuente antes mencionada, esta propuesta también se la hicieron a Alan Pulido y a Alan Mozo, no obstante, a diferencia del “Guti” Gutiérrez, ellos la rechazaron ya que no está en sus planes ganar menos de lo que actualmente perciben en Verde Valle.

“Mozo y Pulido no se van a mover de ahí, como guardias del ejército de Inglaterra, como soldados de Inglaterra, inmóviles. “Oye, que para irte al León tienes que bajarte el sueldo”, tiene contrato. Y ojo, puede ser que Mozo y Puli se la hagan larga a Chivas”, mencionó “Chuy” Hernández en su canal de YouTube.

“El que sí está aceptando cambios salariales es el “Guti” Gutiérrez, pero me dicen que Mozo y Pulido no se van a mover “Yo gano esto y tengo contrato, papelito habla”, agregó Jesús Hernández.

¿Cuál es el sueldo que percibe Erick Gutiérrez en Chivas?

De acuerdo con información de Salary Sport, el sueldo de Erick Gutiérrez en Chivas es de 302,390 pesos a la semana, es decir, cerca de los 16 millones de pesos al año, y para seguir en el futbol mexicano está dispuesto a reducir su salario rumbo al Torneo Clausura 2026.