Chivas consiguió con su triunfo ante Pachuca depender completamente de sí mismo hasta el final de la fase regular del Apertura 2025 para clasificar directo a la Liguilla. Actualmente, el Rebaño Sagrado se ubica en la sexta posición con 26 puntos, tres por encima de su más cercano perseguidor, FC Juárez, por lo que una buena actuación ante Monterrey podría sellar su boleto sin necesidad de esperar otros resultados.

Para el duelo ante los Rayados, Chivas tendrá una ventaja “sin querer” que podría ser clave para asegurar su pase. Aunque lo justo sería que todos los partidos de la última Jornada de la Liga MX se jugaran al mismo tiempo, en México no ocurre así. Por lo tanto, el Guadalajara sabrá antes de su encuentro qué resultado necesita para mantenerse en el sexto lugar y no caer en zona de Play-In.

Además de su ventaja en puntos, Chivas también supera a Juárez en diferencia de goles: el Rebaño tiene +5, mientras que los Bravos llegan con 0. Esto significa que Juárez tendría que golear a Querétaro y esperar que el Guadalajara pierda también por una amplia diferencia para tener alguna posibilidad real de superarlo en la tabla.

Si Chivas empata o gana ante Monterrey, asegurará matemáticamente su lugar en Liguilla directa. De esa forma, el Rebaño evitaría depender de combinaciones y tendría varios días extra para recuperar jugadores lesionados, reducir el desgaste físico y afinar detalles tácticos antes de enfrentar la fase de eliminación directa, donde buscarán mantener el gran cierre mostrado en las últimas jornadas.

¿Cuándo juegan Chivas vs Monterrey y por dónde se puede ver?

Chivas recibirá a Monterrey este sábado 8 de noviembre a las 5:07 pm en el Estadio Akron, en un duelo que se transmitirá en exclusiva por Prime Video. A diferencia del partido ante Pachuca, esta vez no habrá complicaciones con la señal, por lo que los aficionados rojiblancos podrán disfrutar del encuentro sin problemas.