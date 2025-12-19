Chivas continúa en la búsqueda de un defensor central para el Clausura 2026, una petición expresa de Gabriel Milito para reforzar una zona clave de su esquema. Con el mercado avanzando, las opciones más cercanas se han reducido prácticamente a dos nombres: Eduardo Águila, de Atlético San Luis, y el que hoy parece ser prioridad tanto para la directiva como para el cuerpo técnico, Víctor Guzmán, actual jugador de Rayados.

La situación del Toro en Monterrey es compleja, ya que mantiene fuertes problemas personales con Domenec Torrent, escenario que lo habría llevado a buscar su salida del club. En ese contexto, Chivas aparece como uno de los pocos equipos de la Liga MX capaces de pagar tanto su carta como su salario. Ahora, un movimiento reciente del conjunto regiomontano podría abrirle aún más la puerta al Guadalajara.

Víctor Guzmán podría reforzar a Chivas de cara al Clausura 2026

Este jueves, César Luis Merlo confirmó que Rayados cerró el fichaje de Alonso Aceves, defensor central y lateral izquierdo procedente del Pachuca, quien también había solicitado salir de los Tuzos. La llegada de un nuevo zaguero al plantel albiazul podría facilitar una mayor apertura para negociar la salida de Víctor Guzmán, sobre todo considerando que un jugador inconforme difícilmente rendirá al máximo nivel.

Sin embargo, la operación por ahora dista mucho de ser sencilla. Aun con el fichaje de Aceves, Monterrey arrancará el Clausura 2026 con dos defensas menos, tras la salida de Sergio Ramos y el retiro de Héctor Moreno. Esto obliga a la directiva rayada a cubrir no solo una posible baja más, sino la ausencia de dos de sus zagueros más experimentados, siendo el español un titular indiscutible.

Aún hay tiempo para cerrar el fichaje de Víctor Guzmán, pero la directiva no debe perder tiempo

Con tres semanas todavía por delante antes del inicio del Clausura 2026, en Chivas trabajan intensamente en la pretemporada en Barra de Navidad. El margen de tiempo permitiría que Víctor Guzmán u otro refuerzo defensivo pueda llegar y adaptarse al estilo de juego de Gabriel Milito, aunque todo indica que la directiva rojiblanca no quiere dejar pasar los días sin cerrar cuanto antes a su central.