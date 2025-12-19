Chivas ya anunció oficialmente su primer partido amistoso de preparación rumbo al Clausura 2026, duelo en el que visitará al Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez. Este encuentro ha generado una gran expectativa entre la afición fresera, y no es para menos, ya que existen varias razones por las que el Guadalajara vio con muy buenos ojos enfrentar a este club para abrir su pretemporada.

Una de las principales razones es que Irapuato se ha convertido en un proyecto deportivo muy interesante, al grado de que fue imposible ignorarlo por parte de los altos mandos del futbol mexicano. Aunque no se le permitió ascender directamente a la Liga Expansión, sí recibió el ascenso por invitación y respondió en la cancha, pues en el Apertura 2025 llegó hasta la Final, demostrando un nivel competitivo ideal para servir como rival de preparación.

Además, la afición de la Trinca Fresera es una de las más fieles y pasionales, no solo de la Liga Expansión, sino de todo el futbol mexicano. Este factor puede ser clave para el Rebaño Sagrado, ya que permite a los jugadores acostumbrarse a la presión de jugar en una cancha hostil, incluso en partidos amistosos, algo que Chivas no suele vivir en muchas plazas del país al ser contadas en las que la afición no se vuelve rojiblanca.

Además de enfrentar al Irapuato, Chivas jugará la Copa Pacífica en el Estadio Jalisco

El duelo ante Irapuato se disputará el próximo 28 de diciembre y será el primero de los partidos de preparación del Guadalajara rumbo al Clausura 2026. Posteriormente, Chivas participará en la Copa Pacífica Centenario UdeG durante los primeros días de enero, torneo en el que se medirá ante Atlas, Rayados y los Leones Negros de la UdeG, cerrando así una pretemporada exigente para el equipo de Gabriel Milito.