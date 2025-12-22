La etapa de Isaac Brizuela en Chivas llegó oficialmente a su fin y mientras el atacante aún no define su próximo destino, su nombre ya comenzó a circular en el radar mediático. En redes sociales, un periodista planteó la posibilidad de que el “Conejo” pudiera cerrar su carrera en el club donde debutó profesionalmente: Toluca. La propuesta apelaba más a lo simbólico que a lo deportivo, pero la reacción no tardó en llegar.

Lejos de generar consenso, la idea del periodista Andrés González fue rechazada de manera contundente por buena parte de la afición de los Diablos Rojos. En ese mismo posteo realizado en su cuenta de X, numerosos seguidores escarlatas se manifestaron en contra de un eventual fichaje, argumentando que el Toluca actual no está para “gestos” ni regresos emotivos, sino para sostener un proyecto competitivo que aspire a seguir haciendo historia en la Liga MX.

Entre los comentarios más repetidos apareció una crítica directa al nivel futbolístico actual del Cone Brizuela, además de su edad de 35 años y su mayor identificación con las Chivas. Para muchos aficionados, el extremo ya no encaja en un equipo que apunta alto y que, en los últimos torneos, ha priorizado refuerzos con impacto inmediato antes que incorporaciones con carga nostálgica.

Este rechazo virtual deja claro que, al menos desde la opinión de la grada, Toluca no ve con buenos ojos el regreso del futbolista que debutó con los Diablos en 2009. Si bien no existe ninguna postura oficial del club, el mensaje del entorno es contundente: no consideran prioritario ni conveniente avanzar por el exrojiblanco.

¿Cuánto tiempo jugó Isaac Brizuela en Toluca?

El Cone Brizuela se formó en las Fuerzas Básicas del Toluca, donde debutó en 2009 y llegó a jugar cuatro años. En el medio, también estuvo un año cedido en Atlas. En total fueron 183 partidos con los Diablos Rojos, donde marcó 16 goles y brindó ocho asistencias. Sin embargo, su etapa con Chivas fue mucho más extensa: 11 años, 339 partidos, 25 goles y 34 asistencias, además de ganar cinco títulos con el Guadalajara.