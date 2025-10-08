Ayer por la noche la Selección Mexicana logró quedarse con el pase a los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 2025 tras golear a Chile por 4-1. Esta tarde se definió que el rival en la siguiente ronda será Argentina, por lo que repasamos cuándo, cómo y dónde ver el juego EN VIVO y EN DIRECTO a las joyas de Chivas: Hugo Camberos, Yael Padilla y Sebastián Liceaga.

En Valparaíso el Tri de Eduardo Arce logró quedarse con una importante victoria luego de superar sin problemas al conjunto local. Hugo Camberos se despachó con un doblete para sellar la clasificación a la siguiente ronda luego de las asistencias de Amaury Morales.

El próximo fin de semana la Selección Nacional de México enfrentará a su par de Argentina por los Cuartos de Final. El equipo de Diego Placente, que fue líder del Grupo D, superó sin ningún tipo de problemas a Nigeria en los Octavos de Final

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Argentina por el Mundial Sub-20?

La Selección Nacional de México Sub-20 enfrentará a Argentina, que viene de eliminar a Nigeria por 4-0, el próximo sábado 11 de octubre. El duelo por los Cuartos de Final del Mundial Sub-20 se llevará adelante en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile desde las 17:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Argentina por el Mundial Sub-20?

Al igual que el partido ante Brasil, España, Marruecos y Chile, el encuentro entre México Sub-20 y Argentina podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores