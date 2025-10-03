La Selección Mexicana Sub-20 tuvo un enorme partido frente a España por la jornada dos del Grupo C por la Copa del Mundo 2025 que se lleva adelante en Chile. El equipo de Eduardo Arce volverá a tener acción el próximo sábado cuando enfrente a Marruecos, por lo que repasamos dónde y cómo ver EN VIVO a los jugadores de Chivas, Yael Padilla, Sebastián Liceaga y Hugo Camberos, en el certamen mundialista.

El Tri no ha parado de dejar grandes sensaciones en cada uno de los partidos debido a que impone condiciones ante rivales que en los papeles serían superiores. De momento Gilberto Mora es el futbolista que se destaca debido a que frente al seleccionado europeo anotó los goles para rescatar un nuevo empate.

Por otro lado, ante la Selección de España, Eduardo Arce no solo le dio minutos a Yael Padilla, como en el primer partido, sino que también a Hugo Camberos. El canterano de Chivas tuvo una buena participación al punto de meter par de lujos. A su vez, Diego Ochoa volvió a destacar al salvar a México en la línea.

¿Cuándo y dónde juegan México vs. Marruecos por el Mundial Sub-20?

El juego entre México y Marruecos por la jornada tres del Grupo se llevará adelante el próximo sábado 4 de octubre en el Estadio Elías Figueroa Brander. El mismo comenzará a disputarse a las 14:00 del Centro de México.

¿Cómo ver EN VIVO México vs. Marruecos por el Mundial Sub-20?

Al igual que el partido ante Brasil y España, el encuentro entre México Sub-20 y Marruecos podrá seguirse EN VIVO y EN DIRECTO por televisión abierta. La transmisión estará a cargo de Televisa, por lo que en territorio mexicano se podrá ver por TUDN, Canal 9 y el servicio de streaming ViX Premium. Obviamente, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda con los jugadores rojiblancos en la Copa del Mundo.