El Mundial de 2026 está cada vez más cerca y la Selección Mexicana ya tiene a varios jugadores que tienen su boleto prácticamente asegurado para ser convocados. Sin embargo, Rodrigo Huescas, quien era uno de los prácticamente seguros, sufrió una fuerte lesión que, salvo una milagrosa recuperación, lo descarta de la máxima fiesta futbolística.

Ante esta situación, ya se están buscando opciones para reemplazarlo, pero una, si bien es de Chivas, tiene un par de problemas que deberán resolverse a la brevedad para que pueda ser convocado al Mundial: Richard Ledezma, quien no ha hecho su cambio ante la FIFA para poder jugar con México, luego de haber sido llamado a Selecciones juveniles de Estados Unidos varias veces.

Richard Ledezma enfrentando al San Luis. (Photo by Simon Barber/Getty Images)

Ledezma ya está desde hace varios meses en el radar de la Selección Mexicana, dicho por el propio Javier Aguirre. No obstante, a pesar de que el ahora jugador de Chivas era lateral derecho en el PSV, el estratega del Tri lo contemplaba más como mediocampista o incluso como extremo, y en este caso sería un ‘bomberazo’ para que juegue en lugar de Huescas.

“Hablé con Richard Ledezma. Él tendrá que tomar su decisión, tiene la posibilidad de ser mexicano. Veremos qué pasa de aquí al futuro. Es polivalente, en Nueva York jugaba de delantero, en Europa lo ponen de extremo. Su polivalencia y nivel competitivo lo hacen valioso”

La otra opción para la lateral derecha que también está en Chivas

Richard Ledezma no es el único jugador de Chivas que está en la mira de la Selección Mexicana. Miguel Gómez, también lateral derecho que destacó mucho en el partido contra el América frenando a Allan Saint-Maximin. Si bien el caso de Gómez es un poco más complicado debido a que apenas está afianzándose en Primera División, tiene varios meses si quiere ganarse un lugar y llegar al Mundial, aunque sea como suplente.