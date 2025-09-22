Uno de los cuatro refuerzos del Club Deportivo Guadalajara en el último mercado de fichajes fue Richard Ledezma. El carrilero por derecha demostró sus cualidades en la pretemporada y comenzó la competencia oficial como titular. Sin embargo, ante Tijuana sufrió una lesión que lo marginó algunos partidos, pero ahora asegura que se encuentra en buenas condiciones.

Además, Richy reveló que Gabriel Milito fue clave a la hora de definir su llegada a Chivas. “Cuando vine acá a Chivas sabía que el profe Milito iba a venir a dirigir. Me dio unas emociones muy grandes y esa fue una de las razones por las que vine, porque el profe me habló del proyecto. Todo es un proceso esto que estamos haciendo”, comentó Ledezma.

Luego, en su diálogo con ChivasTV, el ex PSV Eindhoven destacó la principal virtud del estratega argentino: “Yo miro a Milito como un técnico que nunca he tenido ni en Europa ni en mi carrera. Tiene buen potencial para llevarnos adonde tiene que llegar Chivas. Para mí, algo muy bueno que tiene el técnico es cómo se comunica con los jugadores. Eso es muy importante para tener un grupo sano”.

Además, aclaró una duda que se planteaba a su llegada, ya que podía jugar como lateral derecho o mediocampista. Ledezma afirmó que es volante, pero está dispuesto a aportar desde donde sea: “Soy medio y ahí es donde me siento más a gusto. Yo siempre le digo al profe: donde él me necesite voy a jugar. Defensa, portero, mediocampo, delantero. Yo puedo jugar de todo y él sabe eso”.

Richard Ledezma se siente recuperado al 100% tras su lesión contra Tijuana

Con el partido contra Necaxa en el horizonte próximo, Richard Ledezma aclaró que ya se siente al 100% para darle todo a Chivas. “La verdad que me siento bien en el tema físico y con lo que me pasó contra Tijuana. Me siento bien, al 100% y estoy listo para darle lo que pueda al equipo“, sostuvo.

“Queremos ganar todos los partidos y se nota eso en los compañeros. Hacemos un esfuerzo en el campo y solo no se nos han dado los resultados que queremos, pero le vamos a seguir a dando. Miro lo positivo hasta ahora. Lo que puedo decir es que mañana nos toca jugar contra Necaxa. Es un un juego importante”, agregó Richy.