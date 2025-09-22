Una vez más, Javier Hernández se centra en el ojo de la tormenta por una lesión que lo margina de la actividad del Club Deportivo Guadalajara. En esta oportunidad, Chicharito no integra la lista de convocados para el partido ante Necaxa por la jornada 10 del Apertura 2025.

Chivas reveló que el delantero sufrió un golpe en el partido del pasado sábado, frente a Toluca. De esta manera, y tras revisión de los médicos, se determinó que era mejor que trabajara por separado. Es así que no fue elegible para el choque contra los Rayos de este martes.

Armando González se ganó el puesto de centrodelantero titular de Chivas a fuerza de goles. (Getty)

Gabriel Milito no podrá contar con Hernández Balcázar para el choque que se disputará en el Estadio Akron. Para la posición de referencia de área se encuentran disponibles Armando González, Teun Wilke y Alan Pulido. Además, Cade Cowell supo ocupar ese lugar en el campo de juego.

Javier Hernández no se muestra enfocado en el futbol en el último tiempo. Con sus videos en redes sociales que lo catapultaron a una polémica de alcance nacional, el delantero parece apartarse del máximo nivel deportivo. Por si no fuera suficiente, también pierde muchos partidos por lesión.

Chicharito Hernández transita un 2025 plagado de lesiones en Chivas

La pretemporada de Chivas marcó que el segundo semestre del 2025 no iba a ser de lo mejor para Javier Hernández. En un primer momento no entrenó a la par de sus compañeros porque se realizó una vasectomía algunos días antes del inicio de los entrenamientos.

Luego, en un amistoso recibió un golpe en el rostro que lo marginó del resto de los partidos preparativos. Las molestias musculares también lo aquejaron. Ahora, un golpe en la derrota con los Diablos Rojos lo deja afuera de la jornada 10. Aunque jugó un tiempo, en ese lapso recibió un golpe que lo aparta del juego de este martes.