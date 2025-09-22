Los rumores en redes sociales sobre un posible acuerdo entre Chivas y Nike han crecido de manera notable en los últimas horas. Diversos usuarios y cuentas especializadas aseguran que el trato estaría cerrado y que, a partir de julio de 2026, Nike sería la nueva marca encargada de vestir al Club Deportivo Guadalajara.

Publicaciones de seguidores y periodistas deportivos ya dan por hecho el acuerdo, generando gran expectativa entre la afición rojiblanca. Hasta el momento, ni Chivas ni Nike han emitido un comunicado oficial confirmando la noticia.

Lo que sí se sabe es que el contrato actual entre el club y Puma vence en el verano de 2026, y que la empresa alemana tiene una cláusula de renovación automática si iguala o mejora cualquier oferta que reciba otro proveedor, lo que añade un condimento de incertidumbre al panorama.

Fuentes cercanas al club han indicado que Nike estaría muy interesada en aprovechar la cercanía de la Copa Mundial de 2026, que se jugará parcialmente en México, para reforzar su presencia en el fútbol mexicano. Algunos reportes incluso mencionan cifras aproximadas que la marca estadounidense podría ofrecer, situándolas entre 7 y 10 millones de dólares anuales, cifras competitivas dentro del mercado local.

El acuerdo entre Chivas y Nike NO es oficial

Por ahora, los rumores continúan ganando fuerza en redes sociales, mientras los seguidores del club esperan un anuncio oficial que confirme o desmienta la llegada de Nike. Hasta entonces, cualquier publicación sobre el tema seguirá siendo especulación, aunque el interés de la marca estadounidense parece más que evidente.