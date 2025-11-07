Después de un torneo que comenzó con ciertas dudas, las Chivas de Guadalajara pueden cerrar este fin de semana su clasificación directa para la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. El cuadro dirigido por Gabriel Milito firmó un gran cierre de fase regular y podría asegurar el boleto hoy mismo, si Juárez no derrota a Querétaro.

Asimismo, aunque todavía queda certamen por disputar, también comienza a especularse con algunos rumores de mercado de cara al próximo torneo. Hay jugadores que podrían abandonar la institución y otros que, con menor o mayor fuerza, suenan para reforzar al Rebaño Sagrado.

Sebastián Córdova no interesa en Chivas

Uno de los nombres que volvió a aparecer en el día a día rojiblanco es el de Sebastián Córdova, volante ofensivo que ya sonó para llegar a Chivas en otros mercados, pero que ahora queda libre de Tigres UANL. Aunque esa situación intensificó los rumores, el periodista Jesús Bernal descartó el interés del conjunto rojiblanco: “No es opción”, afirmó sobre el futbolista de 28 años.

¿No se retira? El plan de Chicharito Hernández para seguir en actividad

Otro tema que mantiene en vilo a la afición rojiblanca es el de Chicharito Hernández, delantero que acaba contrato en diciembre, pero que de momento no tendría intenciones de retirarse. De acuerdo al periodista David Medrano, los planes del jugador son otros: “Por lo que veo, por lo que palpo y por lo que el entorno de Javier me cuenta, él quiere jugar por lo menos otro año más aunque sea en una liga exótica”, explicó.

Doloroso empate para Chivas Femenil en la Ida ante Toluca

Tal y como se esperaba, el Estadio Akron fue testigo de un intenso duelo por la ida de los cuartos de final de la Liga MX Femenil. Chivas y Toluca igualaron por 2-2 con sendos dobletes de Alicia Cervantes y Faustine Robert. Al Rebaño, una vez más, se le escapó la victoria sobre los minutos finales y ahora tendrá la obligación de ganar fuera de casa para clasificar a semifinales.