Las Chivas de Guadalajara esperan por lo que será su enfrentamiento contra Cruz Azul en la próxima Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX, por los cuartos de final. El Rebaño afrontó una semana de descanso y tranquilidad tras concluir la fase regular, y ahora espera para iniciar la serie, primero en el Estadio Akron y luego en condición de visitante.

Hostil partido para Raúl Rangel en la Selección Mexicana

El amistoso de la Selección Mexicana ante Uruguay, el cual acabó sin goles, se disputó en Torreón, donde la afición lagunera esperaba ver como titular a Carlos Acevedo en la portería. Por tal motivo, Raúl Rangel, quien fue titular con el Tri, recibió constantes abucheos cada vez que tenía contacto con el balón, además de que también se le recriminó al seleccionador Javier Aguirre. Aún así, el Tala estuvo a la altura y demostró buenas cualidades para seguir peleando por la titularidad.

Roberto Alvarado también fue titular ante Uruguay

Otro elemento rojiblanco que jugó desde el inicio fue Roberto Alvarado. El Piojo regresó a la titularidad tras perderse la última fecha FIFA, aunque pasó bastante desapercibido en un trámite muy cerrado y hubo aficionados que lo criticaron en redes sociales, pues sus últimas actuaciones con la Selección Mexicana no han dejado tan buenas sensaciones. El zurdo se fue reemplazado a los 79′ por Diego Lainez. Por su parte, Armando González no vio minutos.

Ángel Sepúlveda estaría en carpeta de Chivas

Con el Apertura 2025 ingresando en su etapa decisiva, también comienzan los rumores de mercado. Según información del periodista José María Garrido, el Guadalajara podría salir a buscar un centrodelantero ante tantas posibles bajas. Ángel Sepúlveda, jugador de Cruz Azul que ya tuvo un paso por el Rebaño, sería uno de los apuntados. El otro nombre, Brandon Vázquez, parece más difícil por cuestión económica, además de que regresó hace poco a la MLS.

Chivas Femenil, obligado a la hazaña vs. América

Este domingo 16 de septiembre tendrá lugar la semifinal de vuelta entre América y Chivas. El Rebaño cayó por 2-0 en la Ida y ahora está obligado a una misión muy difícil: ganar como visitante por tres goles o más. El Clásico Nacional está programado para dar inicio a las 19:00hs del centro de México.