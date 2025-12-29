A una semana del inicio del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, Chivas disputó su último partido de preparación antes del arranque del torneo. Este domingo por la mañana, el Rebaño se enfrentó a León en un duelo que terminó con derrota por 3-2 en las instalaciones de Sports Arena.

El encuentro se jugó a cuatro tiempos de 30 minutos y tuvo un inicio adverso para las rojiblancas, ya que la visita se puso en ventaja de manera temprana. A partir de ese momento, el equipo dirigido por Antonio Contreras asumió el protagonismo del juego, adelantó líneas y comenzó a presionar con mayor intensidad en campo rival.

Chivas Femenil cayó con derrota ante León (Captura)

La insistencia de Chivas tuvo recompensa sobre el cierre del segundo periodo, cuando Carolina Jaramillo controló el balón dentro del área y, con una definición por encima de la guardameta y al segundo palo, firmó el 1-1, resultado con el que se fueron al descanso.

Para la segunda mitad, el Guadalajara Femenil mantuvo su postura ofensiva y logró darle la vuelta al marcador a través de una acción a balón parado. Tras un tiro de esquina, Denise Castro se mostró atenta dentro del área y empujó el balón al fondo de las redes para poner el 2-1 parcial.

Sin embargo, en la recta final del compromiso, León aprovechó sus oportunidades y marcó en dos ocasiones para quedarse con el triunfo por 3-2, en lo que fue el último ensayo del Rebaño antes del inicio del certamen oficial.

¿Cuándo debuta Chivas Femenil en el Clausura 2026?

Tras este compromiso, Chivas Femenil continuará con su preparación en Verde Valle, enfocada en llegar en óptimas condiciones a su debut en el Clausura 2026, programado para el domingo 4 de enero frente a Atlético San Luis, en el Estadio Akron.