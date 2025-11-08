Esta tarde, las Chivas se enfrentarán a Monterrey por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX. Lo que en principio era un juego vital para el Rebaño Sagrado, acabará siendo una prueba para medir fuerzas ante una de las plantillas más potentes, ya que Juárez no pudo ante Querétaro y automáticamente quedó sellada la clasificación directa del Guadalajara a la Liguilla.
Sin Luis Romo -expulsado- ni Diego Campillo lesionado, el entrenador Gabriel Milito deberá buscar soluciones para enfrentar a un equipo como Rayados, que también aspiran a pelear por el título y buscarán ganar para terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones.
Alineación de Chivas vs. Monterrey
- Raúl Rangel
- Daniel Aguirre
- Gilberto Sepúlveda
- José Castillo
- Bryan González
- Roberto Alvarado
- Omar Govea
- Fernando González
- Efraín Álvarez
- Santiago Sandoval
- Armando González
- DT: Gabriel Milito
Alineación de Rayados vs. Chivas
- Santiago Melé
- Stefan Medina
- Ricardo Chávez
- Sergio Ramos
- Gerardo Arteaga
- Jorge Rodríguez
- Jesús Corona
- Fidel Ambriz
- Sergio Canales
- Lucas Ocampos
- Sergio Berterame
- DT: Domenec Torrent