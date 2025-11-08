Esta tarde, las Chivas se enfrentarán a Monterrey por la Jornada 17 del Apertura 2025 de la Liga MX. Lo que en principio era un juego vital para el Rebaño Sagrado, acabará siendo una prueba para medir fuerzas ante una de las plantillas más potentes, ya que Juárez no pudo ante Querétaro y automáticamente quedó sellada la clasificación directa del Guadalajara a la Liguilla.

Sin Luis Romo -expulsado- ni Diego Campillo lesionado, el entrenador Gabriel Milito deberá buscar soluciones para enfrentar a un equipo como Rayados, que también aspiran a pelear por el título y buscarán ganar para terminar lo más arriba posible en la tabla de posiciones.

Alineación de Chivas vs. Monterrey

Raúl Rangel

Daniel Aguirre

Gilberto Sepúlveda

José Castillo

Bryan González

Roberto Alvarado

Omar Govea

Fernando González

Efraín Álvarez

Santiago Sandoval

Armando González

DT: Gabriel Milito

Alineación de Rayados vs. Chivas