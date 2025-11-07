Sin la necesidad de jugar ante Rayados de Monterrey, el Club Deportivo Guadalajara amarró su boleto directo a la Liguilla del Torneo Apertura 2025 y lo hizo gracias a la victoria de los Gallos Blancos del Querétaro sobre Bravos de Juárez.

Los pupilos de Benjamín Mora se metieron a la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez y sorprendieron al equipo fronterizo, quien era favorito para quedarse con los tres puntos y complicarle el pase sin escalas a nuestras Chivas.

Luego del silbatazo final de Vicente Jassiel Reynoso, el Rebaño Sagrado se declaró listo para encarar la Liguilla del futbol mexicano y lo hizo con un video destacando a cada uno de sus jugadores.

Y por su puesto, esta publicación hace soñar con el título a la afición “Rojiblanca”, aunque eso sí, esperan que este sábado derroten al cuadro regiomontano para llegar más motivados a la Fiesta Grande, donde también ya está Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y “La Pandilla”.

¿A qué hora es el partido entre Chivas y Monterrey?

El compromiso entre el Club Deportivo Guadalajara y Rayados de Monterrey, correspondiente a la Fecha 17 del Torneo Apertura 2025, se celebrará este sábado 8 de noviembre en la cancha del Estadio Akron, a las 17:07 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.