Si bien se ha convertido en uno de los mejores jugadores de los Diablos Rojos del Toluca, todo indica que se quedó con una espina clavada y por ende se ofreció a defender el escudo del Club Deportivo Guadalajara.

Hablamos nada más y nada menos que de Jesús “Canelo” Angulo, quien bajo el mando de Antonio Mohamed se ha convertido en uno de los mejores futbolistas en su posición dentro del futbol mexicano.

De acuerdo con información del polémico periodista, Jesús Hernández, en su programa de Youtube, “Peloteros PQ”, el mediocampista mexicano se ofreció en su momento regresar a nuestras Chivas, no obstante, al final la operación no se pudo concretar.

Cabe mencionar que de cara al Torneo Apertura 2025, se dio a conocer que la directiva del Rebaño Sagrado estaba interesada en sus servicios, por lo que en diciembre próximo podrían ir ofertar por él, aunque todo dependería de los “Escarlatas” y de los propios deseos del “Canelo”.

Los números de Jesús Angulo con Toluca en el Torneo Apertura 2025

A falta de disputarse la última fecha de la Fase Regular del Torneo Apertura 2025, Jesús “Canelo” Angulo suma 1050 minutos disputados, divididos en 14 partidos, todos ellos como titular, además de cinco goles, los cuales fueron ante Necaxa, Pumas, Monterrey, León y Querétaro.