Se acerca una seguidilla que puede ser muy importante para las Chivas de Guadalajara en el Apertura 2025 de la Liga MX. El Rebaño viene de vencer al América en el Clásico Nacional y de empatar ante Tigres UANL en el Estadio Akron, pero ahora será el turno nada menos de recibir al último campeón del futbol mexicano.

Este sábado, con poco tiempo de descanso, el Rebaño se medirá ante Toluca en otro duelo que servirá para medir fuerzas y ver si el equipo dirigido por Gabriel Milito puede competir de igual a igual ante los grandes candidatos. De momento el Guadalajara ocupa el 11º lugar de la tabla de posiciones y estaría fuera hasta del Play-In.

¿Cuánto invirtió Amaury Vergara en los cambios del Estadio Akron?

El campo de juego del Estadio Akron resultó el gran ganador del duelo entre Chivas y Toluca, ya que tras un diluvio torrencial que cayó sobre Guadalajara, el drenaje resultó inmejorable y permitió que el encuentro pudiera disputarse de manera normal más allá del lógico retraso. Según revelaron en Diario Récord, Amaury Vergara lideró una inversión de hasta siete millones de dólares en esa nueva tecnología.

Cade Cowell salió molesto ante Tigres

Una de las decisiones de Gabriel Milito que más sorprendió en estos últimos juegos fue la de colocar a Cade Cowell como delantero más avanzado, pero las actuaciones del mexicoamericano no han sido convincentes. De ahí que el periodista Jesús Bernal contara que el atacante saliera muy molesto y hasta golpeara la banca: “No porque lo hayan sacado, sino porque sabe que no dio un buen partido. Sus compañeros iban y lo trataban de consolar, pero estaba fuera de sí, frustrado y molesto por lo que le tocó vivir en este compromiso”, reveló.

Canelo Angulo habló sobre las Chivas

En diálogo con Fox Sports, Jesús Angulo, jugador del Toluca, palpitó el choque del sábado y recordó su paso por el Guadalajara: “Es un equipo al que le agarré mucho cariño, cuando llegué todos me trataron muy bien y de niño le iba a Chivas, entonces llegar ahí fue algo muy especial para mi, siempre agradecido”. Además, el mediocampista contó que si le toca convertir un gol, festejará con mucho respeto.