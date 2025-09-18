Chivas volvió a quedar a deber a toda su afición e inclusive a toda la Liga MX por volver a ser mejor que su rival en turno y no poder conseguir el triunfo, por lo que la leyenda del Rebaño, Claudio Suárez, lanzó fuerte crítica contra la planeación de Gabriel Milito para el duelo contra Tigres.

El Guadalajara tuvo todo para ganar, ya que generó las jugadas de mayor peligro en la portería de Nahuel Guzmán, en donde hasta el cancerbero felino los salvó al atajarle un penalti a Efraín Álvarez, por lo que el Emperador lamentó el planteamiento inicial que mostraron los rojiblancos.

“La realidad es que desconocí completamente a Chivas en el primer tiempo, me sorprendió. Contra América, creo que lo echaron atrás a Chivas, no es que hayan salido con esa propuesta, sino que los primeros 30 minutos América dominó completamente, aguantó y después respondió.

“Ahora con Tigres, le cedió toda la iniciativa en el primer tiempo. En el segundo tiempo, con los cambios, el equipo reaccionó, sobre todo cuando entra la Hormiga González cambió el equipo completamente (…) Si no fuera por Nahuel, Tigres se hubiera llevado la derrota”, explicó el exjugador en el programa Punto Final.

¿Quién es Claudio Suárez en la historia de Chivas?

El Emperador es uno de los mejores defensas centrales en la historia de México, por lo que el Guadalajara lo contrató en la década de los 90 como refuerzo, convirtiéndose en un bastión en el conjunto rojiblanco, clave para conquistar el título del Verano 97.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.