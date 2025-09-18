Chivas poco a poco está encontrando la solidez que tanto le faltó en el arranque del Apertura 2025, por lo que se han convertido en rivales de peligro frente a adversarios como América y Tigres, aunque la realidad es que han renunciado al estilo que proponía Gabriel Milito durante las primeras jornadas.

Ante la ausencia de resultados positivos, el estratega argentino habría modificado su planteamiento e idea futbolística para poder ser más competitivos; sin embargo, su plan no es mantenerse con esa ideología futbolística, sino que es regresar al estilo ofensivo.

Es por eso que el comunicador, David Medrano, reveló que gente de la directiva del Guadalajara le confirmó que no se contrató a Gabriel Milito para ese estilo de juego, pero se dejó en claro que esto es algo momentáneo para tomar aire en la tabla de posiciones.

“Hoy hablaba con gente de Chivas y me decía: ‘trajimos a Milito para otra cosa’. Milito ahora entiende que esto es transitorio, lo que busca es que el equipo consiga algunos resultados para después volver a apostar por la fórmula por la cual lo trajeron a él, para jugar así hubieran traído a Vucetich (…) Hoy urgen los resultados. A mitad del torneo están fuera de la zona de Play-In”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.