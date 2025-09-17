La incertidumbre se ha manifestado dentro de Verde Valle debido a la lesión que sufrió Roberto Alvarado durante el Clásico Nacional contra América, por lo que hay preocupación sobre su estado físico; sin embargo, se filtró un video que demostró que no sería tan grave su problema en el tobillo.

Durante el partido contra las Águilas, el Piojo se torció el tobillo en una jugada en la que intentó recuperar el esférico en su campo, por lo que de inmediato fue reemplazado. Sin embargo, pese a que le hicieron estudios, no se pudo determinar la gravedad debido a que la inflamación no ha cedido.

Sin embargo, en horas recientes se filtró un video compartido en redes sociales en donde se le aprecia a Alvarado en el vestidor del Guadalajara encendiendo un explosivo en un pastel debido al cumpleaños del médico del club, Víctor Camacho.

Después de que explotara, el Piojo tomó el pastel y lo embarró en el rostro del galeno, en donde el futbolista 25 del Guadalajara pudo estar de pie y sin muchas complicaciones pese a que en días recientes salieron imágenes en silla de ruedas.

Será en las próximas horas cuando se le realicen otros estudios al jugador del chiverío para saber con certeza la gravedad de la lesión y el tiempo para recuperarse, por lo que será la gran ausencia para el partido contra Tigres y Toluca.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.