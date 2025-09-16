La incertidumbre por fin ha llegado a su fin después de que Chivas por fin hiciera del conocimiento público un reporte médico sobre el tobillo de Roberto Alvarado, en donde dieron detalles de la lesión y se confirmó que no estará disponible para el compromiso contra Tigres de la jornada 1 del Apertura 2025.

Durante el segundo tiempo del Clásico Nacional contra América, el Piojo intentó recuperar un balón en territorio rojiblanco; sin embargo, su tobillo se dobló debido a las condiciones de la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes, por lo que de inmediato fue sustituido del campo.

Después de varios días, el Guadalajara por fin confirmó que su jugador con el dorsal ’25’ sufrió un “mecanismo lesivo en el tobillo derecho”, por lo que se le realizarán nuevos estudios para determinar la gravedad de la lesión, por lo que se ausentará frente a los felinos.

“Durante el Clásico de México, Roberto Alvarado sufrió un mecanismo lesivo en el tobillo derecho, por lo que tuvo que abandonar la cancha. A su llegada a Guadalajara se le realizaron estudios de imagen. Ante la evolución que ha presentado, se volverán a realizar exámenes para determinar el estado de salud del jugador. Mientras tanto, no estará disponible contra Tigres”, explicó el comunicado.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del partido pendiente?

El compromiso que está pendiente de la jornada inaugural se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.

Lista completa de convocados de Chivas vs. Tigres

– Raúl Rangel

– Oscar Whalley

– Miguel Gómez

– Richard Ledezma

– Gilberto Sepúlveda

– Miguel Tapias

– Diego Campillo

– José Castillo

– Bryan González

– Luis Romo

– Rubén González

– Erick Gutiérrez

– Omar Govea

– Efraín Álvarez

– Isaac Brizuela

– Cade Cowell

– Hugo Camberos

– Yael Padilla

– Santiago Sandoval

– Javier Hernández

– Armando González

– Teun Wilke