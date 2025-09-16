La estadía de Fernando Hierro al frente de Chivas estuvo llena de importantes avances en el aspecto deportivo del Rebaño, en donde el más evidente es que el primer equipo recuperó protagonismo y hasta quedó a unos minutos de ser campeón de la Liga MX.

Una de las personas que acompañó al exjugador del Real Madrid durante su aventura por México fue su esposa, Fani Stipkovic, quien en todo momento ha expresado su cariño por el país y hasta por el Club Deportivo Guadalajara, por lo que este 16 de septiembre, lanzó un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a todo el país por la conmemoración del comienzo de la guerra de Independencia.

“Un pedacito de mi corazón siempre se quedará en México. Feliz Día de la Independencia a esta tierra de magia y recuerdos inolvidables”, escribió la periodista croata a través de su cuenta de Instagram, posteo que acompañó con múltiples imágenes de su paso por el chiverío.

Hay que recordar que durante su estadía en México, Fernando Hierro y Stipkovic vivieron en Guadalajara, en donde inclusive se casaron y tuvieron a su hijo, el cual por ende tiene la nacionalidad mexicana, por lo que lo consideran un pasaje importante en sus vidas.

¿Por qué se fue Fernando Hierro de Chivas?

Pese a que se estaba construyendo un proyecto sólido en el Guadalajara, el Al-Nassr lanzó múltiples ofertas al español para convencerlo de encabezar su estructura deportiva, en donde la propuesta económica habría sido irrechazable para el exjugador, quien decidió salir del redil en búsqueda de un nuevo reto.