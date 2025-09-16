Veljko Paunovic es uno de los entrenadores más queridos de Chivas en los años recientes, debido a que tuvo una destacada participación con el Rebaño, llevándolos hasta la Final del Clausura 2023, la cual estuvieron a 20 minutos de ganarla.

Es por eso que el entrenador serbio admitió que aún le duele el haber perdido aquella Final frente a Tigres, por lo que se siente responsable de ese resultado; sin embargo, destacó el trabajo que viene haciendo actualmente Gabriel Milito, en donde dejó en claro que el ganarle al América fortalecerá su proyecto.

“La misma sensación tuve cuando estuve al frente de Chivas en esa Final lamentable, pero la misma sensación de poder agradado a tanta gente y se nos escapó. Yo sentía muchísima y sigo sintiendo muchísima responsabilidad por eso.

“Me identifico muchísimo con los chivahermanos y chivahermanas, con toda la filosofía de Chivas. Lo he pasado muy bien y me han tratado fenomenal ahí. Desde la distancia sigo viendo los partidos, los resúmenes de todo México.

“En cuanto a Chivas veo que es un nuevo proyecto que se está estableciendo, se está fortaleciendo sobre todo con la última victoria contra América, eso fortalece mucho la identidad y a lo que está intentando hacer Gabriel Milito con el equipo. Todo esto les ayuda para que vuelvan a recuperar un estado de forma y el status en la Liga que se merecen”, explicó el serbio en palabras para TUDN

¿Veljko Paunovic aceptaría regresar a la Liga MX?

“Estoy muy feliz donde estoy y siempre me he manejado de que el futbol me lleve donde me necesite o donde se le antoje, pero desde luego que en Chivas la pasé muy bien. Y en varias ocasiones, cuando estaba sin equipo, hemos tenido conversaciones, pero en el futuro no se sabe lo que puede pasar.

“Estoy muy agradecido con el futbol mexicano y no descarto que algún día podría volver, pero acá estoy encantado”, concluyó el estratega.