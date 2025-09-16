Chivas ha recuperado la confianza tras conseguir un importante y contundente triunfo frente al América en una edición más del Clásico Nacional, por lo que dentro del redil desean comenzar a revertir la situación del mal arranque de torneo, en donde el siguiente adversario serán los Tigres.

El delantero del Guadalajara, Armando González, aseguró que el choque pendiente de la jornada 1 contra los universitarios será una misión complicada para los rojiblancos; sin embargo, dejó en claro que los tapatíos tienen sus argumentos futbolísticos por los que los felinos también deberán estar muy atentos, quitándole al Rebaño la etiqueta de víctima.

“Era muy importante el tener una victoria, el sacar los tres puntos era algo que necesitábamos, algo crucial, es una motivación para estos cuatro partidos que vienen seguidos, que es Tigres, Toluca, Necaxa y Puebla.

“Tigres, es un rival muy fuerte. Tiene buenos jugadores, juegan muy bien. Sigue siendo un partido complicado, pero tenemos lo nuestro, sabemos lo que tenemos que hacer y va a ser un buen partido“, declaró el delantero en entrevista para Telemundo.

Sobre la idea futbolística que desea implementar Gabriel Milito, la Hormiga dejó en claro que se está avanzando en ese tema de la adaptación, en donde inclusive aseguró que la falta de resultados positivos se ha debido a que los jugadores son los que no se apegan a lo que les pide el timonel argentino.

“Estamos entendiendo bien la idea del profe. Hay lapsos que nos ha faltado implementar lo que nos pide el profesor y es por eso que a veces no han llegado las victorias. Lo estamos entendiendo y nos está motivando, nos está inculcando una buena cultura y mentalidad”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Tigres del partido pendiente?

El compromiso que está pendiente de la jornada inaugural se llevará a cabo el próximo miércoles 17 de septiembre en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a arrancar en punto de las 19:05 horas, tiempo del centro de México.