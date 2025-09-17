El triunfo registrado frente al América en el Clásico Nacional ha ocasionado que entre la afición rojiblanca resurja la esperanza de trascender en el Apertura 2025 pese al pésimo arranque de campeonato que se tuvo en la primera mitad del torneo, por lo que este exjugador y exentrenador del Rebaño considera que se puede avanzar directo a la Liguilla.

Daniel Guzmán, quien fuera parte de las Súper Chivas y posteriormente entrenador del Guadalajara, aseguró que después del triunfo sobre las Águilas, los tapatíos han recuperado la confianza, por lo que confía en que Gabriel Milito replique ese estilo de juego para poder seguir cosechando triunfos.

Desde hace varias semanas, el exfutbolista mexicano ha asegurado que la prioridad del argentino era fortalecer el aparato defensivo, labor que hizo Milito durante el Clásico Nacional y que le rindió frutos, por lo que confía en que siga por esa línea para llevar al Rebaño a la siguiente etapa.

“Este partido que ganó, era muy complicado y lo ganó y con presión. Hoy te digo, se va a levantar Chivas si juega de esta manera. Que entienda que se tiene que defender y va a ganar”, aseguró el exjugador rojiblanco en el podcast Lavolpismo.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.