Chivas está trabajando fuerte para poder recomponer el rumbo en el Apertura 2025 tras un desastroso comienzo de semestre, por lo que los dirigidos por Gabriel Milito desean dar otro golpe en la mesa para confirmar que el triunfo sobre América no fue cuestión de suerte.

El panorama sigue luciendo complicado debido a la complejidad de los próximos rivales; sin embargo, el Guadalajara saldrá a buscar el triunfo frente a Tigres que les permita ascender en la tabla de posiciones y meterlos de lleno en la contienda por el Play-In.

Actualmente, el chiverío está ubicado en la posición 12 de la tabla de posiciones con 7 puntos, por lo que un triunfo no le movería de puesto, pero lo acercaría a solamente un punto de León, que es el décimo lugar y que ahora presume 11 puntos.

Así va Chivas en la tabla de posiciones del Apertura 2025