Armando González volvió a demostrar que debe ser titular indiscutible en Chivas, ya que desde que ingresó de cambio para el segundo tiempo, el Rebaño encontró sus mejores ocasiones de peligro sobre la portería de Tigres.

El canterano no tardó mucho en generarle peligro a los universitarios, en donde la primera falla del rojiblanco se suscitó tras un pase filtrado de Fernando González, en donde la Hormiga controló y se enfrentó mano a mano con Nahuel Guzmán, pero el Patón achicó y se impuso ante la juventud del tapatío.

Posteriormente, tras un tiro de esquina, Armando González sacudió el poste felino con un zapatazo de pierna derecha que fue rematado de primera intención, pero para mala suerte del Guadalajara la redonda se estrelló directamente en el larguero.

Minutos después, la misma Hormiga fue la encargada de generar el penalti que terminó fallando Efraín Álvarez, en donde el canterano recibió un pase e intentó quitarse de encima a Javier Aquino, quien cometió una clara mano para cortar el avance, pero la jugada fue vista por el silbante, quien decretó la pena máxima.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Toluca?

El Guadalajara no tendrá descanso tras cumplir con su partido pendiente frente a Tigres y ahora los rojiblancos ya están pensando en enfrentarse al Toluca en la cancha del Estadio Akron, compromiso que se jugará el próximo sábado 20 de septiembre en punto de las 19:07 horas.